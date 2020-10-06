Минфин прогнозирует убыточную деятельность двух украинских госпредприятий в 2021-2023 годах
Об этом говорится в отчете Министерства финансов о фискальные риски, который прилагается к проекту закона "О государственном бюджете на 2021».
Так, согласно отчету, в 2020 году убытки группы "Нафтогаз" превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году - 7,5 млрд грн, в 2022 году - 5,4 млрд грн, а в 2023 году - 4,4 млрд грн.
"Моделирование деятельности группы" Нафтогаз "осуществлялось на основании прогнозов НАК" Нафтогаз Украины "по объемам и цен реализации продукции в 2020-2023 годах", - говорится в отчете.
Отмечается, что Минфин осуществлял моделирования по по трем сценариям - базовым, стрессовым и оптимистичным.
"Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020-2023 годах ожидается убыточная деятельность Группы" Нафтогаз ", - заключается в отчете.
Кроме того, в течение 2021-2023 годов в условиях базового и стрессового сценариев убыточной также будет деятельность НЭК "Укрэнерго".
При этом отмечается, что при моделировании деятельности НЭК "Укрэнерго" по оптимистическому сценарию учтено ожидания компании по объемам и цен реализации продукции, которые позволят обеспечить прибыльную деятельность в 2021-2023 годах.
Кроме того, на протяжении 2020-2023 лет убыточной ожидается деятельность ГПЗКУ независимо от рассмотренных сценариев при имеющихся объемов реализации продукции и услуг на рынке зерновых.
В то же время, деятельность Укрзализныци в условиях базового и оптимистического сценариев в течение 2020-2023 годов ожидается прибыльной. Однако, отмечается, что в условиях стрессового сценария в 2020-2023 годах ожидается убыточная деятельность Укрзализныци, что негативно отразится на объемах уплаты налогов в государственный бюджет сумм соответствующих платежей.
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