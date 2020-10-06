Мы не скрывали, что пребывание Абромавичуса в должности является временным, - Найем о смене руководства Укроборонпрома

6 октября, 2020, 18:10

По словам Мустафа Найем, команда Укроборонпрома не скрывала, что пребывание Абромавичюса на исполнительной должности гендиректора было временным

Об этом сообщил заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем в Telegram .

"Тут нет никакой интриги или загадки. Как вы помните, Айварас (Абромавичюс, - ред.) пришел на должность генерального директора находясь в Наблюдательном совете Концерна. И ни он сам, ни наша команда не скрывали, что его пребывание на исполнительной должности является временным", - отметил Найем.

Он отметил, что за год работы под руководством Абромавичюса команда стабилизировать работу Концерна и разработала стратегию реформирования компании.

Так, по словам Найема, новый и.о. гендиректора Укроборонпрома Игорь Фоменко пришел в команду в ноябре 2019 года и долгое время занимал должность заместителя гендиректора по вопросам производства. А еще имеет стаж и опыт работы на производстве, а также степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия) и прошел курсы Executive Education в Harvard Business School и INSEAD.

Напомним, генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс написал заявление об отставке.

6 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Абромавичюса с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности.

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