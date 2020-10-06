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Espreso.tvЭкономикаМораторий на взыскание жилья по ипотеке в валюте продлен до 21 апреля: Зеленский подписал закон

Мораторий на взыскание жилья по ипотеке в валюте продлен до 21 апреля: Зеленский подписал закон


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, закон продлевает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание недвижимого имущества по ипотеке в валюте и устанавливает запрет на его взыскания, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного строительства.

"Мораторий продлен учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможность платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества по ипотеке с лиц, имеющих обязательства по кредитам в иностранной валюте. Кредитным учреждениям также запрещено передавать другому лицу свои права требования к заемщику.

В пресс-службе объяснили, что закон будет способствовать защите имущественных прав граждан учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрение в связи с этим карантина.

Кроме того, отмечается, что закон окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным в валюте.

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