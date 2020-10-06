Медведчук в Подмоcковье встретился с Путиным

Об этом сообщает ТАСС.

"Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые честно и открыто выражают свою позицию. Россия за выстраивание российско-украинских отношений", - сказал Путин.

Они встретились в России в Ново-Огарево.

Путин заявил о готовности способствовать "восстановлению отношений" России и Украины. О приезде Медведчука в Россию написали все российские государственные СМИ.

Политик из ОПЗЖ попросил российского президента предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился.

Также Медведчук просил у своего кума обдумать "возможное частичное снятие санкций с Украины", в частности, украинских промышленных предприятий.

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