Луческу вернул в "Динамо" бывшего лидера команды

6 октября, 2020, 18:42

Полузащитник Денис Гармаш вернулся в "Динамо" после аренды в турецком "Ризеспоре"

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

"Динамо" заявило Дениса Гармаша на нынешний сезон. Таким образом, 30-летний полузащитник вернулся в киевский клуб после полугодовой аренды в турецком "Ризеспоре".

Гармаш сыграл в Турции 16 матчей и забил 3 гола. По возвращении в "Динамо" он тренировался с первой командой но находился вне заявки киевлян на сезон.

Денис Гармаш выступал за динамовцев с 2007 года. За сборную Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.

5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор".

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