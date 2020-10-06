 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу вернул в "Динамо" бывшего лидера команды

Луческу вернул в "Динамо" бывшего лидера команды


фото: Getty Images
Полузащитник Денис Гармаш вернулся в "Динамо" после аренды в турецком "Ризеспоре"

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

"Динамо" заявило Дениса Гармаша на нынешний сезон. Таким образом, 30-летний полузащитник вернулся в киевский клуб после полугодовой аренды в турецком "Ризеспоре".

Гармаш сыграл в Турции 16 матчей и забил 3 гола. По возвращении в "Динамо" он тренировался с первой командой но находился вне заявки киевлян на сезон.

Денис Гармаш выступал за динамовцев с 2007 года. За сборную Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать