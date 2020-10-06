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Espreso.tvОбществоКСУ начал рассматривать конституционность закона о ВАКС

КСУ начал рассматривать конституционность закона о ВАКС

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления 49 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции закона "О Высшем антикоррупционном суде"

Об этом сообщает Укринформ .

На заседание пришли народные депутаты Василий Нимченко, Анатолий Бурмич, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель ВАКС Елена Танасевич, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин, председатель Совета судей Украины Богдан Монич, первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина и другие.

Также в суд было подано ходатайство о приобщении к рассмотрению дела председателя НАПК Александра Новикова. Суд удалился в совещательную комнату.

  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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