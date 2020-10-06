Коронавирус: власти Берлина ограничили работу баров и ресторанов
Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.
По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть две проблемные области, из-за которых происходит вспышка коронавируса.
"Эксперты указали на две проблемные области, которые необходимо решить: большие группы людей, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и собраний в закрытых помещениях", - отметил он.
При этом он отметил, что власти Берлина должны быстро осуществить действия, чтобы избежать полной изоляции города.
Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бар будут работать до 23:00, а открываться не ранее 6:00. В этот же промежуток времени на заправочных станциях будет запрещено продавать алкоголь.
Кроме того, на закрытых вечеринках в помещении смогут присутствовать максимум 10 человек, вместо 25.
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