Коронавирус: власти Берлина ограничили работу баров и ресторанов

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть две проблемные области, из-за которых происходит вспышка коронавируса.

"Эксперты указали на две проблемные области, которые необходимо решить: большие группы людей, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и собраний в закрытых помещениях", - отметил он.

При этом он отметил, что власти Берлина должны быстро осуществить действия, чтобы избежать полной изоляции города.

Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бар будут работать до 23:00, а открываться не ранее 6:00. В этот же промежуток времени на заправочных станциях будет запрещено продавать алкоголь.

Кроме того, на закрытых вечеринках в помещении смогут присутствовать максимум 10 человек, вместо 25.

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