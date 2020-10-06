 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в течение суток - 90 смертей и 4348 новых заражений

Коронавирус в Украине: в течение суток - 90 смертей и 4348 новых заражений

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине зафиксировано 234 584 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 4520 - летальные, 103401 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение дня 5 октября был зафиксирован 4348 новых случаев коронавируса, 90 пациентов умерли, 2149 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 6930 случаев;
- Волынская область - 8880 случаев;
- Днепропетровская область - 7372 случая;
- Донецкая область - 4561 случай;
- Житомирская область - 7070 случаев;
- Закарпатская область - 10 317 случаев;
- Запорожская область - 4746 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
- Кировоградская область - 1194 случая;
- г. Киев - 25091 случай;
- Киевская область - 10 099 случаев;
- Львовская область - 21 494 случая;
- Луганская область - 1333 случая;
- Николаевская область - 3894 случая;
- Одесская область - 15 021 случай;
- Полтавская область - 3270 случаев;
- Ровенская область - 13 374 случая;
- Сумская область - 5676 случаев;
- Тернопольская область - 14 610 случаев;
- Харьковская область - 21 451 случай;
- Херсонская область - 1544 случая;
- Хмельницкая область - 7263 случая;
- Черновицкая область - 15444 случаи;
- Черкасская область - 4687 случаев;
- Черниговская область - 4812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 октября по Центра поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать