Коронавирус в Украине: в течение суток - 90 смертей и 4348 новых заражений
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение дня 5 октября был зафиксирован 4348 новых случаев коронавируса, 90 пациентов умерли, 2149 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- Винницкая область - 6930 случаев;
- Волынская область - 8880 случаев;
- Днепропетровская область - 7372 случая;
- Донецкая область - 4561 случай;
- Житомирская область - 7070 случаев;
- Закарпатская область - 10 317 случаев;
- Запорожская область - 4746 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
- Кировоградская область - 1194 случая;
- г. Киев - 25091 случай;
- Киевская область - 10 099 случаев;
- Львовская область - 21 494 случая;
- Луганская область - 1333 случая;
- Николаевская область - 3894 случая;
- Одесская область - 15 021 случай;
- Полтавская область - 3270 случаев;
- Ровенская область - 13 374 случая;
- Сумская область - 5676 случаев;
- Тернопольская область - 14 610 случаев;
- Харьковская область - 21 451 случай;
- Херсонская область - 1544 случая;
- Хмельницкая область - 7263 случая;
- Черновицкая область - 15444 случаи;
- Черкасская область - 4687 случаев;
- Черниговская область - 4812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 октября по Центра поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.
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