Коронавирус в Украине: в течение суток - 90 смертей и 4348 новых заражений

6 октября, 2020, 09:27

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине зафиксировано 234 584 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 4520 - летальные, 103401 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение дня 5 октября был зафиксирован 4348 новых случаев коронавируса, 90 пациентов умерли, 2149 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 6930 случаев;

- Волынская область - 8880 случаев;

- Днепропетровская область - 7372 случая;

- Донецкая область - 4561 случай;

- Житомирская область - 7070 случаев;

- Закарпатская область - 10 317 случаев;

- Запорожская область - 4746 случаев;

- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;

- Кировоградская область - 1194 случая;

- г. Киев - 25091 случай;

- Киевская область - 10 099 случаев;

- Львовская область - 21 494 случая;

- Луганская область - 1333 случая;

- Николаевская область - 3894 случая;

- Одесская область - 15 021 случай;

- Полтавская область - 3270 случаев;

- Ровенская область - 13 374 случая;

- Сумская область - 5676 случаев;

- Тернопольская область - 14 610 случаев;

- Харьковская область - 21 451 случай;

- Херсонская область - 1544 случая;

- Хмельницкая область - 7263 случая;

- Черновицкая область - 15444 случаи;

- Черкасская область - 4687 случаев;

- Черниговская область - 4812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 октября по Центра поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.

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