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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на больничном находятся более 20 нардепов, - Разумков

Коронавирус: на больничном находятся более 20 нардепов, - Разумков

На больничном в связи с выявлением коронавирусной болезни COVID-19 находятся 22 народных депутата

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Укринформ.

"По состоянию на сегодня 22 человека, народных депутатов Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID, а всего 52 народных депутата за все это время или переболели, или к сожалению, болеют", - сказал Разумков.

При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а потому "профессия накладывает свой отпечаток".

При этом он уточнил, что Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов - онлайн.

Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах, которые, "несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах".

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