Коронавирус: на больничном находятся более 20 нардепов, - Разумков
Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Укринформ.
При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а потому "профессия накладывает свой отпечаток".
При этом он уточнил, что Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов - онлайн.
Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах, которые, "несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах".
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