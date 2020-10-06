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Espreso.tvОбществоГермания заберет 13 военных ВСУ на лечение

Германия заберет 13 военных ВСУ на лечение


фото: twitter.com/Team_Luftwaffe
Германия забирает 13 раненых на Донбассе украинских военных на лечение

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в Twitter.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту", - говорится в сообщении.

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