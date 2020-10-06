Германия заберет 13 военных ВСУ на лечение
Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в Twitter.
"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту", - говорится в сообщении.
Die Patienten wurden durch @SanDstBw vor Ort in Kiev besucht und für den Transport heute vorbereitet. pic.twitter.com/7hJsz4OtMV- Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020
Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der zur weiteren Behandlung nach Der # A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück inmit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu- Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020
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