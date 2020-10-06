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Espreso.tvЭкономикаФонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию и выплаты вкладчикам банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию и выплаты вкладчикам банка "Хрещатик"


фото: korrespondent
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Хрещатик" и выплаты его вкладчикам

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, 2 октября в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) была внесена запись о прекращении публичного акционерного общества "Коммерческий банк" Хрещатик "как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной.

Кроме того, требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью имущества, считаются погашенными.

В пресс-службе отметили, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка "Хрещатик" получили более 2,7 млрд грн.

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