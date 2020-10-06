ЕС обновил "черный список" оффшоров, исключив из него Оман и Каймановы острова

6 октября, 2020, 16:36

Совет Европейского Союза внес изменения в перечень стран, которые не соблюдают обязательств по налоговому сотрудничеству

Об этом пишет Европейская Правда.

"Совет решил добавить Ангилью (заморская территория Великобритании, - ред.) и Барбадос в список юрисдикций ЕС, которые не сотрудничают в целях налогообложения. Каймановы острова и Оман были исключены из списка после того, как прошли необходимые реформы для совершенствования своей системы налоговой политики" , - пишет издание.

В ЕП заметили, что после обновления в списке юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, остаются 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Барбадос, Фиджи, Гавайи, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Перечень налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения, является частью внешней стратегии ЕС, призванной способствовать эффективному налоговому управлению во всем мире. Он был впервые создан в декабре 2017 года.

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