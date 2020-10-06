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Espreso.tvЭкономикаЕгипет с ноября освободил украинских туристов от визового сбора по прибытию в некоторые губернаторства страны

Египет с ноября освободил украинских туристов от визового сбора по прибытию в некоторые губернаторства страны


фото: reuters
Правительство Египта освободило украинских туристов от уплаты визового сбора по прибытию в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Египте в Facebook.

"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторств Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, пока остаются без изменений.

Вместе с тем, добавили в пресс-службе, туристы смогут сдать такой тест по прибытию в ряд курортных городов.

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