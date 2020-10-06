Движемся к "промышленному безвизу" с ЕС, - Зеленский на саммите в Брюсселе

6 октября, 2020, 20:08

В Брюсселе состоялась пленарная сессия 22-го саммита Украина - Европейский Союз с участием президента Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

На встрече речь шла о децентрализации, реформе Избирательного кодекса и банковской реформе.

"Было отмечено, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и считает, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной. Также отмечено, что ЕС будет поощрять Украину к дальнейшим изменениям", - говорится в сообщении.

Президент Зеленский также поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной.

"Участники заседания достигли положительного видения сроков введения Общего авиационного пространства между Украиной и ЕС", - добавили в Офисе президента.

"Уже начала работу экспертная миссия #ЕС, которая должна оценить готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. С нашими европейскими партнерами мы движемся к "промышленному безвизу", - сказал Зеленский в своем выступлении на пресс конференции.

Уже начала работу экспертная миссия # ЕС , которая должна оценить готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. С нашими европейскими партнерами мы движемся к «промышленного безвизовых». pic.twitter.com/IATh6O3k7A - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 6, 2020