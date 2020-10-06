Движемся к "промышленному безвизу" с ЕС, - Зеленский на саммите в Брюсселе
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
На встрече речь шла о децентрализации, реформе Избирательного кодекса и банковской реформе.
"Было отмечено, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и считает, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной. Также отмечено, что ЕС будет поощрять Украину к дальнейшим изменениям", - говорится в сообщении.
Президент Зеленский также поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной.
"Участники заседания достигли положительного видения сроков введения Общего авиационного пространства между Украиной и ЕС", - добавили в Офисе президента.
"Уже начала работу экспертная миссия #ЕС, которая должна оценить готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. С нашими европейскими партнерами мы движемся к "промышленному безвизу", - сказал Зеленский в своем выступлении на пресс конференции.
Уже начала работу экспертная миссия # ЕС , которая должна оценить готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. С нашими европейскими партнерами мы движемся к «промышленного безвизовых». pic.twitter.com/IATh6O3k7A- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 6, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать