Даже в "красных" карантинных зонах: Степанов рассказал, как голосовать избирателям на самоизоляции и в больницах
Об этом Степанов рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали и он смог проголосовать из дома. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах также с помощью выездных бригад", - сказал Степанов.
Глава Минздрава отметил, что выборы проводить даже на территориях с "красным" уровнем карантинных мероприятий.
"Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Ею предусматривается, что выборы состоятся даже на территориях с" красным "уровнем эпидбезопасности", - сказал Степанов.
Также министр здравоохранения отметил, что на избирательных участках будут применять карантинные мероприятия.
"На избирательных участках предусмотрено весь комплекс противоэпидемических мероприятий: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку. Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка", - рассказал Степанов.
- Напомним, ЦИК утвердила формы протоколов для теризбиркомов на местных выборах.
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