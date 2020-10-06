Даже в "красных" карантинных зонах: Степанов рассказал, как голосовать избирателям на самоизоляции и в больницах

6 октября, 2020, 11:50

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что избиратели, которые находятся в больницах или на самоизоляции, смогут проголосовать на местных выборах с помощью выездных бригад

Об этом Степанов рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали и он смог проголосовать из дома. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах также с помощью выездных бригад", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что выборы проводить даже на территориях с "красным" уровнем карантинных мероприятий.

"Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Ею предусматривается, что выборы состоятся даже на территориях с" красным "уровнем эпидбезопасности", - сказал Степанов.

Также министр здравоохранения отметил, что на избирательных участках будут применять карантинные мероприятия.

"На избирательных участках предусмотрено весь комплекс противоэпидемических мероприятий: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку. Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка", - рассказал Степанов.

Напомним, ЦИК утвердила формы протоколов для теризбиркомов на местных выборах.

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