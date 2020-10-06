Член совета НБУ обвинил журналиста в давлении на регулятор за обсуждение его словам о "встретить в подъезде" членов правления
Об этом член Наблюдательного Совета НБУ Виталий Шапран написал в Facebook.
Заметим, после прошлого сообщения Виталия Шапрана о скандале и сравнение методов действий относительно НБУ в 90-х (убийство Вадима Гетьмана) и выговоры членам правления Нацбанка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу в одном предложении, многие пришли с комментариями к члену Наблюдательного Совета НБУ.
В частности, пришла с комментарием сама Екатерина Рожкова. Однако ее комментарий, как и комментарии большинства авторов сейчас недоступны.
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Журналист Тарас Березовец сделал скрин комментария исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского и написал "Где же дно?"
Сам Вышлинский спросил Шапрана считает ли тот "заказное убийство лучшим ответом на интервью членов правления".
Шапран сказал, что его слова вырвали из контекста и исказили.
В то же время, Глибовицкий спросил: "то есть речь идет о прогрессе от заказных убийств до выговоров Совета НБУ как инструментов реагирования на интервью?"
"Вот я и дождался политического давления на НБУ. Политолог Тарас Березовец которого связывают с политической деятельностью П.А. Порошенко позволил себе сделать пост в Facebook где вытянул из контекста одно предложение из моего текста об эволюционном развитии корпоративного управления, исказил его содержание. Поэтому я открыто заявляю о попытке политического давления на меня как на члена Совета НБУ, со стороны лиц, обслуживающих политическую оппозицию", - заявил он.
- Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.
- По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
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