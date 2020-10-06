Безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский
6 октября, 2020, 20:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
Об этом он сказал во время пресс конференции после саммита Украина - Европейский Союз, передает Еспресо.TV.
"Также партнеры из Европейского Союза заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает. Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал президент Украины.
Он добавил, что как только позволит эпидемическая ситуация - украинцы смогут снова планировать свои путешествия в Европу.
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