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Espreso.tvОбществоБезвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский

Безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает

Об этом он сказал во время пресс конференции после саммита Украина - Европейский Союз, передает Еспресо.TV.

"Также партнеры из Европейского Союза заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает. Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал президент Украины.

Он добавил, что как только позволит эпидемическая ситуация - украинцы смогут снова планировать свои путешествия в Европу.

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