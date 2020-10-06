Белый фон, латинские буквы и зеленый шрифт: в МВД показали, как будут выглядеть номерные знаки электромобилей в Украине
Об этом сообщается на сайте МВД.
В министерстве напомнили, что с 1 января этого года в Украине начал действовать Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".
Отмечается, что в данном законе говорится о введении номерных знаков зеленого цвета для электромобилей.
В то же время, в ДСТУ 4278:2019 определены серии номерных знаков для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта - с буквосочетаниями из латинского алфавита.
"Зеленые" номерные знаки выглядят удивительно привлекательно. Для электромобилей, електромопедов и электромотоциклов - белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов - зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах", - отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.
В ведомстве отметили, что Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретение электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 тыс. таких автомобилей, в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году. А в течение прошлого года зарегистрировано на 77% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период 2018 года.
"Зеленые" номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях.
В пресс-службе МВД отметили, что более подробно о регистрации электроавто в сервисных центрах МВД можно узнать по ссылке.
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