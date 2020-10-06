Азербайджан задействовал артиллерию на юге Нагорного Карабаха, - Минобороны Армении

6 октября, 2020, 16:37

В Армении заявили, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила прессекретар Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

"По данным армии обороны Нагорного Карабаха, в полдень Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - отметила Степанян.

По ее словам, азербайджанские военные задействовали "резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию".

"Противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран", - добавила Степанян.

Բարի գալուստ դժոխք Արցախի ՊԲ տեղեկություններով, կեսօրին մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը, մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր ... Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 6 октября 2020 г.

В Азербайджане в свою очередь обнародовали видео "освобожденного от оккупации села Чахирлы Джабраильской области".

Напомним, Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане.

Впоследствии, Министерство обороны Армении заявило, что военные страны уничтожили азербайджанское военное подразделение, которое насчитывало более 200 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb