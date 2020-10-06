Азербайджан задействовал артиллерию на юге Нагорного Карабаха, - Минобороны Армении
Об этом сообщила прессекретар Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
"По данным армии обороны Нагорного Карабаха, в полдень Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - отметила Степанян.
По ее словам, азербайджанские военные задействовали "резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию".
"Противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран", - добавила Степанян.
Բարի գալուստ դժոխք Արցախի ՊԲ տեղեկություններով, կեսօրին մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը, մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր ...Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 6 октября 2020 г.
В Азербайджане в свою очередь обнародовали видео "освобожденного от оккупации села Чахирлы Джабраильской области".
- Напомним, Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане.
- Впоследствии, Министерство обороны Армении заявило, что военные страны уничтожили азербайджанское военное подразделение, которое насчитывало более 200 человек.
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