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Espreso.tvМирАзербайджан задействовал артиллерию на юге Нагорного Карабаха, - Минобороны Армении

Азербайджан задействовал артиллерию на юге Нагорного Карабаха, - Минобороны Армении

В Армении заявили, что Азербайджан начал наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила прессекретар Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

"По данным армии обороны Нагорного Карабаха, в полдень Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - отметила Степанян.

По ее словам, азербайджанские военные задействовали "резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию".

"Противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран", - добавила Степанян.

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Опубликовано Shushan Stepanyan Вторник, 6 октября 2020 г.

В Азербайджане в свою очередь обнародовали видео "освобожденного от оккупации села Чахирлы Джабраильской области".

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