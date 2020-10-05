Заменить пожизненное заключение на лишение свободы от 15 до 20 лет: Раде рекомендуют поддержать законопроект
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Члены Комитета на заседании 30 сентября 2020 года рассмотрели проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в документе изложен ряд положений, в частности, о возможности пересмотра положения о пожизненном лишении свободы.
"Проект закона предусматривает механизм, когда лицо, приговоренное к пожизненному лишению свободы, отбыло это наказание не менее 10 лет. Затем оно получит право по соответствующей процедуре, предусмотренной законопроектом, на основании выводов и анализа личности обратиться о замене пожизненного лишения свободы на срочное наказание сроком на 15 лет минимум", - говорится в сообщении.
Так, приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет - 10 до момента обращения и 15 лет после момента обращения.
Также законопроектом предлагается внести изменения в процедуру административного ареста, в частности, по отдельным административным правонарушениям. Санкция "административный арест" убирается и предлагается сокращение срока рассмотрения апелляции на такую санкцию.
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