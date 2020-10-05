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Espreso.tvОбществоВпервые в ЕС: в Бельгии министром стал трансгендер

Впервые в ЕС: в Бельгии министром стал трансгендер


фото: Twitter
В новом правительстве Бельгии впервые среди стран ЕЕ должность вице-премьера заняла женщина-трансгендер

Об этом сообщает The Brussels Times.

"В составе правительства Бельгии, которое было назначено на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации ", - говорится в сообщении.

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Де Саттер - гинеколог и заведующий кафедрой репродуктивной медицины Гентского университета. Она никогда не скрывала своей транс-идентичности в своей политической карьере и является активисткой ЛГБТК.

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