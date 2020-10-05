Война в Нагорном Карабахе: в Армении заявили об уничтожении крупного азербайджанского подразделения
5 октября, 2020, 21:06
Министерство обороны Армении заявило, что военные страны уничтожили азербайджанское военное подразделение, насчитывавшее более 200 человек
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении в Facebook.
"Азербайджанские позиции оказались в ловушке. Затем в результате стрелкового нападения большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. На поле боя остались более 200 погибших солдат", - говорится в сообщении.
В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что военные захватили вооружение и военную технику Армении, которые были оставлены военнослужащими и уничтожены азербайджанскими подразделениями в боях.
- Напомним, Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане.
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