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Espreso.tvОбществоВо время пожара в доме в Польше погибла украинка

Во время пожара в доме в Польше погибла украинка

В Польше при пожаре в доме, где проживали работники, погибла гражданка Украины

Об этом сообщает Polsat News, передает "Укринформ".

Трагедия произошла в населенном пункте Гурашка Отвоцкого района, недалеко от Варшавы.

Больше 20 работников из Украины проживали в техническом помещении, временно приспособленном под жилые комнаты. Это постройка без окон, утепленное минеральной ватой, в котором раньше была теплица.

Большинство украинцев, которые находились в помещении во время пожара, успели выбежать из него. После того как спасатели потушили пожар в одном из помещений они обнаружили частично обугленное тело женщины. По неофициальной информации местной полиции, речь идет о молодой женщине - гражданке Украины.

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