В воскресенье оккупанты 4 раза обстреляли Объединенные силы и продолжили стрелять с начала новых суток
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Возле Авдеевки и Катериновки захватчики били из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из автоматического станкового гранатомета, вблизи населенного пункта Шумы - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
"Враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.
4 октября боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.
С начала дня 5 октября станет на 7:00 россияне один раз стреляли из подствольного гранатомета в районе Новолуганского.
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