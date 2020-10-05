В воскресенье оккупанты 4 раза обстреляли Объединенные силы и продолжили стрелять с начала новых суток

5 октября, 2020, 07:41

В воскресенье, 4 октября, российские войска в зоне Операции объединенных сил 4 раза обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Возле Авдеевки и Катериновки захватчики били из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из автоматического станкового гранатомета, вблизи населенного пункта Шумы - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

4 октября боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.

С начала дня 5 октября станет на 7:00 россияне один раз стреляли из подствольного гранатомета в районе Новолуганского.

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