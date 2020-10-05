В Украине с 1 ноября на дорогах станут обязательными островки безопасности для пешеходов

5 октября, 2020, 18:17

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые стандарты безопасности пешеходов на дорогах. Кроме «лежачих полицейских» на дорогах будут обязательными островки безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты безопасности пешеходов на дорогах.

Отмечается, что до сих пор существовало только одно средство урегулирования движения - так называемый лежачий полицейский.

Отныне измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности.

"Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог, а также при строительстве и реконструкции", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации Укравтодора, с начала 2020 года завершен ремонт более 2 тыс. км дорог из запланированных 4,2 тыс. км.

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