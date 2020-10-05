В ТКГ планируют создать совет с участием выходцев из Донбасса, - Кравчук

5 октября, 2020, 11:58

Украина в ТКГ по Донбассу намерена сформировать совет при участии выходцев из региона

Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, свою помощь предлагают люди, которые всю жизнь проработали на Донбассе.

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"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мысли, предложения", - добавил Кравчук.