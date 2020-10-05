В результате нападения на кортеж губернатора в Афганистане погибли 8 человек

Об этом сообщает TOLO News, передает "Общественное радио".

Взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника в тот момент, когда губернатор выходил из дома, отправляясь на работу, в центральной части провинции.

В Министерстве внутренних дел Афганистана отмечают, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских. Все пострадавшие являются гражданскими людьми.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb