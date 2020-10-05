В результате нападения на кортеж губернатора в Афганистане погибли 8 человек
5 октября, 2020, 18:09
В результате покушения на кортеж губернатора афганской восточной провинции Лагман, Рахматуллу Ярмала, погибли восемь человек
Об этом сообщает TOLO News, передает "Общественное радио".
Взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника в тот момент, когда губернатор выходил из дома, отправляясь на работу, в центральной части провинции.
В Министерстве внутренних дел Афганистана отмечают, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских. Все пострадавшие являются гражданскими людьми.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
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