В Киевской области упал дельтаплан, погибли два человека
5 октября, 2020, 20:07
На поле в Барышевском районе в понедельник упал мотодельтаплан, погибли два человека
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"5 октября в 18:14 на поле у с. Перемога, Барышевского района, упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится обследование территории.
На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
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