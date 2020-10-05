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Espreso.tvОбществоВ Киевской области упал дельтаплан, погибли два человека

В Киевской области упал дельтаплан, погибли два человека

На поле в Барышевском районе в понедельник упал мотодельтаплан, погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 октября в 18:14 на поле у с. Перемога, Барышевского района, упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование территории.

На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

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