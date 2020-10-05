В Киевской области пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе: одна погибла, другая госпитализирована
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о ДТП поступило в полицию около 17:50. По предварительным данным, водитель, находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин и, проехав еще полсотни метров, врезался в дерево. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась, другую доставили в больницу.
"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности", - заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
Глава Нацполиции также пообещал всяческое содействие ГБР в расследовании аварии.
"Виновник должен понести справедливое наказание", - подытожил Клименко.
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