В Киеве - 286 новых случаев коронавируса в сутки, 10 человек умерло
5 октября, 2020, 12:24
В Киеве 24 736 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных COVID-19.
10 случаев - летальных. Всего от болезни умерли 430 киевлян.
Заболели 163 женщины, 99 мужчин, 12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет.
Среди них - 12 медиков.
В больницы были госпитализированы 32 пациента
Выздоровели за минувшие сутки - 399 человек. Всего переболели 8263 жителя Киева.
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