В Киеве - 286 новых случаев коронавируса в сутки, 10 человек умерло

5 октября, 2020, 12:24

В Киеве 24 736 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных COVID-19.

10 случаев - летальных. Всего от болезни умерли 430 киевлян.

Заболели 163 женщины, 99 мужчин, 12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет.

Среди них - 12 медиков.

В больницы были госпитализированы 32 пациента

Выздоровели за минувшие сутки - 399 человек. Всего переболели 8263 жителя Киева.