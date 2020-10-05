В Гамбурге у синагоги мужчина с саперной лопаткой напал на еврейского студента

5 октября, 2020, 08:06

В воскресенье, 4 октября, в немецком Гамбурге мужчина с саперной лопаткой напал на 26-летнего еврейского студента перед синагогой

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Нападавшим оказался 29-летний немец с казахским корнями, он задержан. По данным полиции, задержанный "производит впечатление невменяемого", поэтому допросить его пока сложно.

В полиции также отметили, что пострадавший получил существенные ранения. После нападения он смог спрятаться в безопасном месте, а прохожие оказали ему первую помощь.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал нападение "отвратительным антисемитизмом" и отметил, что этот случай не является единичным.

"Это не единичный случай, это отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять этому! Мои мысли со студентом, желаю вам хорошего выздоровления", - написал Маас в Twitter.

In #Hamburg hat ein Mann wohl einen jüdischen Studenten vor seiner Synagoge mit einer Schaufel angegriffen. Das ist kein Einzelfall, das ist widerlicher Antisemitismus und dem müssen wir uns alle entgegenstellen! Meine Gedanken sind bei dem Studenten, ich wünsche gute Genesung. - Heiko Maas (@HeikoMaas) October 4, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb