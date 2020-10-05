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Espreso.tvОбществоВ Гамбурге у синагоги мужчина с саперной лопаткой напал на еврейского студента

В Гамбурге у синагоги мужчина с саперной лопаткой напал на еврейского студента

В воскресенье, 4 октября, в немецком Гамбурге мужчина с саперной лопаткой напал на 26-летнего еврейского студента перед синагогой

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Нападавшим оказался 29-летний немец с казахским корнями, он задержан. По данным полиции, задержанный "производит впечатление невменяемого", поэтому допросить его пока сложно.

В полиции также отметили, что пострадавший получил существенные ранения. После нападения он смог спрятаться в безопасном месте, а прохожие оказали ему первую помощь.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал нападение "отвратительным антисемитизмом" и отметил, что этот случай не является единичным.

"Это не единичный случай, это отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять этому! Мои мысли со студентом, желаю вам хорошего выздоровления", - написал Маас в Twitter.

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