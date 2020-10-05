В Черное море вошел британский эсминец HMS Dragon
5 октября, 2020, 12:45
Корабль Ее Величества Dragon 4 октября пересек Босфор
Об этом сообщили на странице спотер за кораблями Cavit Ege Tulça в Twitter.
"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.
HMS Dragon enters the Black Sea: @RoyalNavy Daring class Type 45 Guided Missile Destroyer @HMSDragon # D35 transited #Istanbul strait northbound towards Black Sea (18: 00Z). pic.twitter.com/rgLiHcqHUy- Cavit Ege Tulça (@egetulca) October 4, 2020
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