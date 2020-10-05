В Черное море вошел британский эсминец HMS Dragon

5 октября, 2020, 12:45

Корабль Ее Величества Dragon 4 октября пересек Босфор

Об этом сообщили на странице спотер за кораблями Cavit Ege Tulça в Twitter.

"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

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