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Espreso.tvОбществоВ Черное море вошел британский эсминец HMS Dragon

В Черное море вошел британский эсминец HMS Dragon


фото: LA(Phot) Gary Weatherston | Власник авторських прав: Royal Navy
Корабль Ее Величества Dragon 4 октября пересек Босфор

Об этом сообщили на странице спотер за кораблями Cavit Ege Tulça в Twitter.

"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

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