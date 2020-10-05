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Espreso.tvОбществоВ Черкасской области испортили борды Евросолидарности с фотографией экс-политзаключенного Сущенко

В Черкасской области испортили борды Евросолидарности с фотографией экс-политзаключенного Сущенко


фото: facebook.com/visokoron
В Черкасской области были испорчены рекламные щиты партии "Европейская солидарность" с фото экс-политзаключенного Романа Сущенко

Об этом в Facebook сообщила нардепка Ирина Геращенко.

"В Черкасской области испортили борды "Европейской Солидарности" с фотографией (бывшего - ред.) политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Готовлю запрос в Нацполиции с требованием установить хулиганов, которые портят борды, и главное - заказчиков", - отметила она.

По ее словам, "мы весь 2019 год слышали, что именно МВД, а не кто-то другой, обеспечило честные выборы"

"Ожидаем, что и в 20 полиция сможет установить тех, кто пользуется запрещенными методами в ходе кампании", - уточнила депутат.

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