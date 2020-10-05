В Черкасской области испортили борды Евросолидарности с фотографией экс-политзаключенного Сущенко
5 октября, 2020, 14:14
В Черкасской области были испорчены рекламные щиты партии "Европейская солидарность" с фото экс-политзаключенного Романа Сущенко
Об этом в Facebook сообщила нардепка Ирина Геращенко.
"В Черкасской области испортили борды "Европейской Солидарности" с фотографией (бывшего - ред.) политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Готовлю запрос в Нацполиции с требованием установить хулиганов, которые портят борды, и главное - заказчиков", - отметила она.
По ее словам, "мы весь 2019 год слышали, что именно МВД, а не кто-то другой, обеспечило честные выборы"
"Ожидаем, что и в 20 полиция сможет установить тех, кто пользуется запрещенными методами в ходе кампании", - уточнила депутат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры