В Черкасской области испортили борды Евросолидарности с фотографией экс-политзаключенного Сущенко

5 октября, 2020, 14:14

В Черкасской области были испорчены рекламные щиты партии "Европейская солидарность" с фото экс-политзаключенного Романа Сущенко

Об этом в Facebook сообщила нардепка Ирина Геращенко.

"В Черкасской области испортили борды "Европейской Солидарности" с фотографией (бывшего - ред.) политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Готовлю запрос в Нацполиции с требованием установить хулиганов, которые портят борды, и главное - заказчиков", - отметила она.

По ее словам, "мы весь 2019 год слышали, что именно МВД, а не кто-то другой, обеспечило честные выборы"

"Ожидаем, что и в 20 полиция сможет установить тех, кто пользуется запрещенными методами в ходе кампании", - уточнила депутат.