Укроборонпром передал армии партию модернизированных танков "Булат"

5 октября, 2020, 18:34

5 октября Завод имени Малышева передал в армию очередную партию отремонтированных после возвращения из зоны боевых действий боевых танков БМ "Булат"

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В рамках госзаказа ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировал и модернизировал очередную партию боевых машин "Булат", поступивших из зоны проведения ООС на востоке страны.

Как рассказал гендиректор Завода имени Малышева Василий Крылас, специалисты предприятия устранили все повреждения боевых машин, а также провели их модернизацию с заменой комплектующих.

"Булаты" прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигации аппаратура, заменены некоторые детали", - отметил директор предприятия.

Восстановленные "Булаты" на "отлично" прошли испытания в полигонных условиях: совершили пробег на 100 километров, во время которого специалисты проанализировали работу танков, затем прошли проверку стрельбами, в ходе которых протестированы мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.

"После модернизации танки стали более современными, с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения. Наши специалисты уже приступили к ремонту следующей партии "Булатов" для наших военных", - отметил Крылас.

Государственное предприятие "Завод им. Малышева" (г. Харьков) специализируется на производстве и модернизации тяжелой и легкой бронетехники для Министерства обороны Украины и иностранных заказчиков. Среди основной продукции и услуг предприятия - БМ "Оплот", модернизация танка Т-64 к виду БМ "Булат", бронетранспортеры БТР-3, БТР-4, модернизация бронетранспортеров БТР-50.

БМ "Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет специалисты ЗИМ отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали украинской армии более полусотни модернизированных БМ "Булат" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.