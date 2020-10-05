Угрожали пистолетом и требовали выкуп за машину: в Одессе полиция схватила двух рецидивистов, ограбивших таксиста

5 октября, 2020, 17:54

В Одессе двое вооруженных парней похитили таксиста и требовали у него $ 2 тыс. за возвращение автомобиля

Об этом сообщает полиция Одесской области.

В Киевском районе Одессы таксист подобрал двух пассажиров и повез за город.

По дороге, на трассе Одесса - Черноморск, один из мужчин привел на водителя пистолет с требованием отдать телефон и деньги. После того как водитель отдал злоумышленникам вещи, они решили забрать у него и автомобиль.

Таксист отдал им документы, ключи от авто и пересел на заднее сиденье. После этого похитители требовали 2 тыс. долларов у водителя за возвращение машины в течение двух недель.

Полицейские узнали о происшествии от родственников потерпевшего, не выходившего на связь с ними. В тот же день правоохранителям удалось найти мужчину и его автомобиль, а также задержать подозреваемых в преступлении 20-летнего жителя Одессы и 22-летнего жителя Овидиопольского района.

Оказалось, что похитители ранее уже привлекались к уголовной ответственности - одессит был осужден за грабеж, а его товарищ был фигурантом в аналогичном деле.

Обоим нападавшим предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Разбой", "Незаконное завладение транспортным средством", "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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