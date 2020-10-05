Суд отменил регистрацию списка "Слуги народа" в Генический горсовет
Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.
"Суд признал противоправным и отменил постановление Генической городской ТИК Херсонской области от 29 сентября 2020 № 22 "О регистрации кандидатов в депутаты Генического городского совета Генического района Херсонской области, включенных в единый и территориальных избирательных списков кандидатов в депутаты от Херсонской областной политической партии "Слуга народа" на первые выборы депутатов Генического территориального общества и городского головы 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Основанием для удовлетворения исковых требований стал факт подачи представителем Херсонской областной организации ПП "Слуга народа" документов для регистрации кандидатов в депутаты по истечении срока, установленного избирательным законодательством.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение двух дней со дня его провозглашения.
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