Суд отменил регистрацию списка "Слуги народа" в Генический горсовет

5 октября, 2020, 11:35

Херсонский окружной административный суд отменил постановление Генической городской ТИК о регистрации кандидатов в депутаты, выдвинутых областной организацией партии "Слуга народа"

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Суд признал противоправным и отменил постановление Генической городской ТИК Херсонской области от 29 сентября 2020 № 22 "О регистрации кандидатов в депутаты Генического городского совета Генического района Херсонской области, включенных в единый и территориальных избирательных списков кандидатов в депутаты от Херсонской областной политической партии "Слуга народа" на первые выборы депутатов Генического территориального общества и городского головы 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Основанием для удовлетворения исковых требований стал факт подачи представителем Херсонской областной организации ПП "Слуга народа" документов для регистрации кандидатов в депутаты по истечении срока, установленного избирательным законодательством.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение двух дней со дня его провозглашения.