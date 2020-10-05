Степанов об эпидситуации: "Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс. больных в день"

5 октября, 2020, 11:27

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, по состоянию на 5 октября в больницах с коронавирусом находится 16 тис.745 человек

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Министр отметил, что на прошлой неделе в Украине уже проявляли более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Новый рекорд зафиксировали 3 октября - 4661 больной.

"Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5000, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше", - подчеркнул Степанов.

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Глава Минздрава отметил, что ежедневно в Украине увеличивается количество госпитализированных людей. Утром 5 октября в больницах с коронавирусом находится 16 тис.745 человек. К середине июля их было 3,5 тыс., то есть почти в 5 раз меньше.

В то же время, Степанов отметил, что из 37 тыс. койкомест, которые выделены для лечения COVID-19, 30 тыс. уже вовлечены.

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"Наша медицинская система имеет определенную границу, как бы мы ни увеличивали количество коек. Сейчас у нас 37 тыс. максимально, как мы можем увеличить, это до 50 тыс.", - подчеркнул министр.

Максим Степанов добавил, что если в Украине люди будут продолжать нарушать карантин, то может возникнуть ситуация, когда коек в больницах не хватает.

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