Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу, - Данилишин

5 октября, 2020, 16:54

Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу

Об этом председатель Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

"Совет решил: объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю Председателя Национального банка Украины, и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю председателя Национального банка Украины", - написал Данилишин.

Данилишин добавил, что Совет также решил выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

По информации Данилишина, Совет рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb