Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу, - Данилишин
Об этом председатель Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.
"Совет решил: объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю Председателя Национального банка Украины, и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю председателя Национального банка Украины", - написал Данилишин.
Данилишин добавил, что Совет также решил выразить недоверие Рожковой и Сологубу.
По информации Данилишина, Совет рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины.
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