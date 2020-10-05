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Espreso.tvЭкономикаСовет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу, - Данилишин

Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу, - Данилишин


фото: 5.ua
Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу

Об этом председатель Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

"Совет решил: объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю Председателя Национального банка Украины, и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю председателя Национального банка Украины", - написал Данилишин.

Данилишин добавил, что Совет также решил выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

По информации Данилишина, Совет рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и нарушения требований КЗоТ Украины.

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