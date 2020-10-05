Смертельное ДТП с пьяным полицейским: пользователи соцсетей назвали личность водителя - сына броварской чиновницы

5 октября, 2020, 12:03

Украинские пользователи соцсетей сообщили, что полицейского, который в состоянии опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе в Броварах, зовут Михаил Лудченко

Об этом в частности написал в Telegram активист Сергей Стерненко.

"Урод сбил на пешеходном переходе мать и дочь. Мать погибла, дочь в больнице. После этого водитель начал убегать и влетел в дерево. Водитель - Лудченко Михаил Леонидович, участковый офицер Деснянского управления Национальной полиции", - написал Стерненко.

Facebook-сообщество "Два сапога пара" сообщила, что мужчина является сыном чиновницы местного горсовета Дианы Лудченко.

"Пьяный урод, виновный в сегодняшнем смертельном ДТП - Лудченко Михаил Леонидович, сын Лудченко Дианы (кандидата в БГР от команды Сапожко (мэр Броваров Игорь Сапожко - ред.))", - говорится в заметке.

Также сообщество напомнило об участии Лудченко в инциденте с нарушением прав граждан.

"Михаил известен тем, что был замечен в скандале с превышением служебных полномочий (а простым языком - гнида в погонах издевалась над невинными людьми прямо на улице).

Наказание за это преступление, насколько мне известно, не понес. Отмазали ", - говорится в заметке.

Сообщество Brovarymedia отметило, что водитель в авто был не один, а ДТП произошло на бул. Независимости.

"Смертельное ДТП на бульваре Независимости. Водитель авто марки "Фольксваген с номерами АІ 0100 ОК сбил женщину (насмерть) и дочь на пешеходном переходе напротив МКЦ "Прометей" Дочь убитой женщины забрала скорая. Буквально через 100 метров водитель не справился с управлением и врезался в столб. Машина незначительно повреждена, водитель - не пострадал. Свидетели сообщают, что водитель и его спутник находятся в "заметном состоянии" алкогольного опьянения ", - говорится в заметке.

Издание "Трибуна Бровары" сообщает, что водитель врезался в дерево после того, как пытался скрыться с места ДТП, а неравнодушные участники дорожного движения пытались его остановить.

"По словам очевидцев, автомобиль не остановился и поехал дальше в направлении центра. Однако ДТП заметили мотоциклисты, которые пытались остановить Volkswagen Passat. Вероятно, водитель хотел объехать мотоциклистов, но не справился с управлением и уже через несколько метров ударился в дерево возле горисполкома" , - пишет издание.

Также пользователи в комментариях под сообщениями по поводу ДТП напомнили о предыдущих случаях, когда силовики сбивали насмерть людей на пешеходных переходах в Броварах - в феврале 2020 года и в сентябре 2019 года.

Смертельна ДТП на бульварі Незалежності. Водій авто марки "Фольксваген" з номерами АІ 0100 ОК збив жінку (насмерть) та... Опубликовано Brovarymedia Воскресенье, 4 октября 2020 г.