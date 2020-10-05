Российские пропагандисты отправятся в тур по Крыму для изображения активистов Меджлиса радикальными экстремистами, - Чубаров

5 октября, 2020, 16:00

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, группа из 15-20 российских пропагандистов готовит серию "репортажей" о событиях на оккупированном РФ полуострове

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил на брифинге, передает "УНИАН".

"Есть несколько посылов, которые российские оккупанты пытаются активно продвигать в сознании международного сообщества. Они это делают круглосуточно... Буквально на днях в Крым привезут где-то 15-20 ведущих журналистов России. Они сделают такой "тур" по Крыму для того, чтобы снова и снова, как они говорят, объяснять, что происходит в Крыму", - рассказал Рефат-ага.

Чубаров отметил, что среди посылов российского пропаганды есть тезис о том, что Меджлис будто бы "экстремистская организация, и поэтому только он запрещен", а лидеры Меджлиса и ведущие крымскотатарские политики являются "экстремистами и террористами", и якобы поэтому против них возбуждены уголовные дела.

"Третий посыл такой: мы не воюем с крымскими татарами, мы лишь пытаемся убрать тех из них, которые являются террористами и экстремистами", - подчеркнул Чубаров.

По словам политика, это лишь три месседжа среди многих других, которые Россия пытается "вбить в головы" западноевропейским политикам и международному сообществу в целом, чем усложнить их осознание событий в Украине и Крыму в частности.

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