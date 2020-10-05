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Espreso.tvОбществоРаботу КПВВ "Станица Луганская" будут останавливать в случае сильного задымления из оккупированной территории, - глава ОГА

Работу КПВВ "Станица Луганская" будут останавливать в случае сильного задымления из оккупированной территории, - глава ОГА

В случае сильного задымления КПВВ "Станица Луганская" могут закрывать

Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Вблизи КПВВ идет пожар на оккупированной территории. Если мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, мы будем приостанавливать его работу на время, но не закрывать его", - отметил Гайдай.

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Он подчеркнул, что вся инфраструктура КПВВ готова к работе.

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