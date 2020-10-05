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Espreso.tvОбщество"За майбутнє" требует отставки Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19

"За майбутнє" требует отставки Степанова из-за обострения ситуации с COVID-19


фото: 24tv
Партия инициирует сбор подписей за отставку главы МЗ

Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова. По мнению политсилы, министр не справился с коронавирусными вызовами.

Об этом говорится в заявлении политсилы , опубликованном в Facebook.

"Полгода времени, 64 миллиарда гривен - и ноль результата. Отсутствие необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов ... Хаотичное и нелогичное определения основных "коронавирусных" больниц - все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям ", - утверждают в партии.

Там уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако МЗ под руководством Степанова не защитило ни граждан, ни врачей.

"Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Таким чиновникам не место в правительстве! Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова. Ведь непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны ", - заявили в политсиле.

 

 

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