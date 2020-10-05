"Постепенно возвращаются вкус и обоняние": лидер фракции "Голоса" о своем состоянии
Об этом сообщила Рудык в Facebook.
"Сегодня 9-й день болезни, и я наконец чувствую себя намного лучше. Постепенно возвращаются вкус и обоняние, уже нет температуры, даже удушающий кашель беспокоит немного меньше. Пью реально много теплой жидкости (чая, минералки, воды, компота). Делаю необходимые замеры для врача", - написала лидер фракции "Голоса".
Она добавила, что процесс лечения - это мониторинг семейным врачом перечня показателей: температура, оксигенация, самочувствие. Это делается для того, чтобы не пропустить критический момент, - когда необходима интенсивная помощь.
"Я рада, что, кажется, не заразила никого из близких. Радуюсь, что справляюсь самостоятельно и не занимаю больничную койку вместо того, кому это действительно необходимо", - написала Рудык.
- Напомним, 29 сентября нардеп и глава фракции "Голоса" в ВР Кира Рудык получила положительный результат теста на коронавирус.
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