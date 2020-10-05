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Espreso.tvОбщество"Постепенно возвращаются вкус и обоняние": лидер фракции "Голоса" о своем состоянии

"Постепенно возвращаются вкус и обоняние": лидер фракции "Голоса" о своем состоянии


фото: goloszmin
Нардеп и председатель фракции "Голоса" в ВР Кира Рудык, у которой ранее обнаружили коронавирус, рассказала о своем состоянии

Об этом сообщила Рудык в Facebook.

"Сегодня 9-й день болезни, и я наконец чувствую себя намного лучше. Постепенно возвращаются вкус и обоняние, уже нет температуры, даже удушающий кашель беспокоит немного меньше. Пью реально много теплой жидкости (чая, минералки, воды, компота). Делаю необходимые замеры для врача", - написала лидер фракции "Голоса".

Она добавила, что процесс лечения - это мониторинг семейным врачом перечня показателей: температура, оксигенация, самочувствие. Это делается для того, чтобы не пропустить критический момент, - когда необходима интенсивная помощь.

"Я рада, что, кажется, не заразила никого из близких. Радуюсь, что справляюсь самостоятельно и не занимаю больничную койку вместо того, кому это действительно необходимо", - написала Рудык.

  • Напомним, 29 сентября нардеп и глава фракции "Голоса" в ВР Кира Рудык получила положительный результат теста на коронавирус.

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