"Постепенно возвращаются вкус и обоняние": лидер фракции "Голоса" о своем состоянии

Об этом сообщила Рудык в Facebook.

"Сегодня 9-й день болезни, и я наконец чувствую себя намного лучше. Постепенно возвращаются вкус и обоняние, уже нет температуры, даже удушающий кашель беспокоит немного меньше. Пью реально много теплой жидкости (чая, минералки, воды, компота). Делаю необходимые замеры для врача", - написала лидер фракции "Голоса".

Она добавила, что процесс лечения - это мониторинг семейным врачом перечня показателей: температура, оксигенация, самочувствие. Это делается для того, чтобы не пропустить критический момент, - когда необходима интенсивная помощь.