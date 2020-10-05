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Espreso.tvОбщество"Не здоровье граждан главное, а выборы": Степанов о концерте Поляковой в Харькове в поддержку Кернеса

"Не здоровье граждан главное, а выборы": Степанов о концерте Поляковой в Харькове в поддержку Кернеса

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на концерт Оли Поляковой в Харькове на фоне роста заболеваемости COVID-19

Об этом он сообщил на брифинге.

"Харьков, постоянно находится в антирекордах, практически каждый день устанавливает новые антирекорды. Очень важно для местных властей провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы. Не здоровье и жизнь граждан главное, а выборы. Поэтому обязательно надо провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество больных будет через неделю-десять дней ", - отреагировал Степанов.

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По словам Степанова, власть не учитывает опасность, которой она подвергает людей, в том числе, своих избирателей.

  • 3 октября в Харькове состоялся концерт Оли Поляковой ко Дню учителя.
  • Концерт был организован по просьбе команды мэра Харькова Геннадия Кернеса.
  • Концерт посетили около двух тысяч человек.

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