"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы разрешить проблему": Госдеп США о борьбе Зеленского с коррупцией
Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген во время первой онлайн-дискуссии YES на тему: "Перспективы реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины", передает "Укринформ".
"Нас по-прежнему беспокоит коррупция в Украине. Президент Зеленский дает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы разрешить проблему", - сказал Биген.
Биген напомнил, что недавно посещал Украину, и в течение нескольких дней пребывания в Киеве имел возможность пообщаться с представителями власти.
"Мы говорили о состоянии реформ, о том, что президент Зеленский и премьер-министр стремятся сделать", - сказал Биген.
Он также рассказал, что встречался с представителями неправительственных организаций, поддерживающих антикоррупционную повестку дня, "чтобы услышать о ряде вызовов, с которыми они продолжают иметь дело".
"Мы вполне гордимся нашими достижениями в отношении Украины. Мы предоставили Украине помощь на сумму более $ 2 млрд. Нынешняя администрация активно поддерживала профессионализацию украинских вооруженных сил и укрепление их боевой способности. Эта помощь включает в себя предоставление летальной военной помощи. Я и все представители американских властей тесно сотрудничаем с Украиной и ожидаем только новых положительных свершений от этих отношений. Ситуация пока без сомнений лучше, чем была 4 года назад", - отметил заместитель государственного секретаря, говоря о сотрудничестве между Украиной и нынешней администрацией США.
Отвечая на вопрос Эпплбаум о перспективах неизменности производства политики США в отношении Украины после приближающихся президентских выборов в Америке, Биген подчеркнул, что, как на личном уровне, так и на уровне производства политики, существует большая гармония в понимании вопросов, связанных с отношениями между США и Украиной.
"О политике, которую Соединенные Штаты исповедуют по отношению к Украине, я ожидаю, что она будет последовательной. Я уверен, что будущий президент Соединенных Штатов (...) и в дальнейшем будет полностью поддерживать украинскую власть", - сказал Биген.
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