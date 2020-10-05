"Мы должны приложить совместные усилия, чтобы разрешить проблему": Госдеп США о борьбе Зеленского с коррупцией

5 октября, 2020, 15:37

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген во время первой онлайн-дискуссии YES на тему: "Перспективы реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины", передает "Укринформ".

"Нас по-прежнему беспокоит коррупция в Украине. Президент Зеленский дает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы разрешить проблему", - сказал Биген.

Биген напомнил, что недавно посещал Украину, и в течение нескольких дней пребывания в Киеве имел возможность пообщаться с представителями власти.

"Мы говорили о состоянии реформ, о том, что президент Зеленский и премьер-министр стремятся сделать", - сказал Биген.