"Динамо" просит Кличко позволить вернуть зрителей на матчи ЛЧ

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

"Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 года предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей", - говорится в сообщении.

Однако, пока решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 года о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации продолжает действовать.

"Учитывая указанный факт, просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК Олимпийский во время матчей Лиги чемпионов УЕФА. Руководством и соответствующими службами ФК Динамо (Киев) в случае принятия положительного решения по данному вопросу будет выполнено все требования специального медицинского протокола МЗ Украины, УАФ и УЕФА с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество", - отметили в сообщении .

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