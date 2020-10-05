"Более десяти лет служит активным российским агентом": посольство США разъяснило последствия санкций против Деркача за вмешательство в выборы

5 октября, 2020, 12:09

Посольство США назвало нардепа Андрея Деркача многолетним агентом российских спецслужб и предостерегло украинских бизнесменов от сотрудничества с ним, пригрозив распространением санкций на нарушителей

Об этом заявил чиновник дипмиссии США в Украине Дэниел Лангенкемп в видеообращении на странице посольства в соцсетях.

В посольстве США в Украине разъяснили, что означают санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении связанных с Россией лиц, в частности - против внефракционного нардепа Украины Андрея Деркача.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции ", - приводятся на сайте посольства слова представителя дипмиссии Дэниэла Лангенкемпа в понедельник.

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Чиновник отметил, что украинские бизнесмены часто обращаются в посольство по ведению дел с пидсанкционными США лицами.

"На вопрос "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?" Ответ: "Да", - подчеркнул он.

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"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", - отметил дипломат.

Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" - также "да".

"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислены именно эту юрлицо в приложении к Исполнительное распоряжение или иным образом внесены в Список специально назначенных граждан и заблокированных человек ", - отметил Лангенкемп.

Он отметил, что США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность своей демократии и продолжать использовать все имеющиеся у них инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.

A message on the implications of US sanctions on Russia-linked individuals for attempting to influence the US electoral process from Spokesperson Daniel Langenkamp. For the full statement: https://t.co/vDnYOu5fnD pic.twitter.com/mily0vsI7m - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 5, 2020

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