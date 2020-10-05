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Espreso.tvСпорт"Барселона" решила оставить в Испании скандального футболиста

"Барселона" решила оставить в Испании скандального футболиста


фото: Getty Images
Французский полузащитник Усман Дембеле продолжит выступать за "Барселону" в этом сезоне

Об этом сообщает RMC Sport.

По информации журналиста источника, трансфер в "Манчестер Юнайтед" сорвался, ведь англичане готовы лишь арендовать француза. В свою очередь Усман Дембеле хотел бы окончательно покинуть "Барселону".

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро.

 

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