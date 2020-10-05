"Барселона" решила оставить в Испании скандального футболиста
5 октября, 2020, 17:29
Французский полузащитник Усман Дембеле продолжит выступать за "Барселону" в этом сезоне
Об этом сообщает RMC Sport.
По информации журналиста источника, трансфер в "Манчестер Юнайтед" сорвался, ведь англичане готовы лишь арендовать француза. В свою очередь Усман Дембеле хотел бы окончательно покинуть "Барселону".
В прошлом сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 23-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 3 июня стало известно, что Дембеле хотел бы продолжить карьеру в туринском "Ювентусе".
- 11 августа сообщалось, что Усман Дембеле может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры