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Espreso.tvОбществоПутин имеет четкий план действий по Украине, а у Зеленского нет четкой стратегии. В этом самая большая угроза для нашей страны, - Бутусов

Путин имеет четкий план действий по Украине, а у Зеленского нет четкой стратегии. В этом самая большая угроза для нашей страны, - Бутусов

Зеленский не понимает, что он делает. Путин же имеет четкий план действий по Украине

Об этом заявил журналист и главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"У президента Зеленского нет четкой стратегии действий. Он сам не знает, что он делает. Зеленський качается от одной позиции к другой. Он хочет мира, но не понимает, что для этого нужно быть сильным президентом, способным на решительные действия, с которым будут считаться, а не тем, кто уговаривает. С другой стороны есть Россия во главе с Путиным, которая имеет четкую позицию и план действий по Украине. Это очень большая опасность", - заявил журналист.

Юрий Бутусов добавил, что план Путина по дестабилизации Украины работает и украинская власть никак этому не препятствует.

"Россия создала и задействовала массу ресурсов по дестабилизации Украины. В Украине беспрепятственно работают пророссийские партии и телеканалы во главе с Медведчуком, который спокойно и медленно воплощает планы Путина в нашей стране", - отметил Бутусов.

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