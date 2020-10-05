Протесты в Кыргызстане: уже больше 120 пострадавших

5 октября, 2020, 22:08

В столице Кыргызстана продолжаются столкновения между силовиками и протестующими

Об этом сообщили в Минздраве Кыргызстана, информирует 24.kg.

По оперативным данным, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии госпитализировали 65 пострадавших. По его данным, в том числе пострадали 40 представителей силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших. В Чуйскую областную больницу попали семь пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи они отправлены на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших.

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Провокаторы нападают на медиков "Скорой помощи". Об этом сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, некоторые провокаторы пишут в социальных сетях, что бригады медиков развозят милиционерам боеприпасы.

"Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна", - рассказал Шаяхметов.

Фото: Reuters